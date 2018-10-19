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فايا يونان أول مطربة عربية تدخل موسوعة "جينيس".. تعرف على التفاصيل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:25 م
فايا يونان أول مطربة عربية تدخل موسوعة جينيس.. تعرف على التفاصيل
فايا يونان
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الفجر الفني
 

استطاعت الفنانة الشابة السورية فايا يونان، أن تحفر اسمها في موسعة جينيس للأرقام القياسية.

 

حيث طلبت "يونان"، من جمهورها تميل أغنيتها الجديدة "أحبك يديك"، الذي تعاطف معها جمهورها، واستطاعت أن تحصد مبلغ 25 ألف دولار، لتتمكن من دخول موسعة جينيس بعد إنتاجها لفيديو كليب بتمويل جماعي.

 

 

وتعود خطوة فايا إلى أبريل عام 2015، عند تسجيل أولى أغانيها "أحب يديك"، بعد أن ناشدت الجمهور للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب ماليا، عبر المساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني "زومال".

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