"الأرصاد" عن تعرض مصر لتسونامي: ليس كلامًا علميًا

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شائعة تعرض مصر لتسونامي في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ليس كلامًا علميًا، وليس له أي أساس من الصحة.



وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن الهدف من هذه الشائعة هو إثارة البلبلة.



وأوضح أن تسونامي يحدث دائمًا في البلاد المطلة على المحيطات، وأن مصر تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.



