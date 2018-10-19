فرنسا سترسل "شارل ديجول" إلى المحيط الهندي

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها سترسل حاملة طائراتها "شارل ديجول" إلى المحيط الهندى للدفاع عن حرية الملاحة ، فى وقت يتزايد فيه التواجد الصينى فى هذه المنطقة البحرية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا بارلي، قولها لصحيفة (لا بروفانس) الفرنسية ، إن حاملة الطائرات شارل ديجول ، التى يجرى تجديدها حاليا فى ميناء طولون جنوبى فرنسا ، ستكون مستعدة للإبحار إلى المحيط الهندى فى مطلع العام القادم.

وأضافت بارلى "لقد وقفت فرنسا دائما فى الصفوف الأولى دفاعا عن الحق فى حرية الملاحة فى المياه الدولية ، وعندما تحدث مخالفات لهذا المبدأ الأساسى للقانون الدولى ، كما هو الحال فى بحر الصين الجنوبى ، يجب أن نستعرض حريتنا فى الإبحار فى مثل هذه المياه".

وكانت حاملة المروحيات الفرنسية (ديكسمود) أبحرت فى بحر الصين الجنوبى فى مايو الماضى، كما حلق سرب جوى فرنسى فوق المنطقة فى أغسطس.

وفى مايو أيضا ، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، خلال زيارة إلى أستراليا، إنه لا يمكن السماح لأى دولة بالسيطرة على المنطقة ، مؤكدا أن فرنسا وأستراليا والهند تتحمل مسؤولية حماية المنطقة من "الهيمنة"، فى إشارة لقوة بكين المتنامية.