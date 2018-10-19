رسميا.. بي إم دبليو تكشف عن أيقونتها "X7" الأولى على الإطلاق (صور)

ها هي بي إم دبليو تخرج لنا أخيراً بـ X7 الأولى، أفخم سيارات بي إم دبليو الـSUV على الإطلاق.





تندرج بي إم دبليو في فئة سيارات SUV الفاخرة كبيرة الحجم، وتأتي بتصميم يميزها عن سيارات بي إم دبليو بتفاصيله الأساسية، وإن كانت تحافظ على خطوط التصميم العريضة مشتركة مع شقيقاتها من بي إم دبليو، ولتمكينها من المنافسة فإن X7 ستحمل أحدث تقنيات وأنظمة بي إم دبليو للأداء والأمان والترفيه.





ابتداءاً بالتصميم تتميز واجهة X7 بشبك بي إم دبليو الكلاسيكي يتميز بتداخل أنيق في المنتصف إضافة إلى مصابيح نحيلة تحافظ على أسلوب بي إم دبليو بتقسيم المصابيح إلى 4 وحدات مع وجود خط من الكروم البارز على الصدام الأمامي يضيف بعداً للتصميم، وبينما تعاني معظم سيارات SUV من واجهة غير متناسقة فإن X7 تتفوق بواجهة متألقة. وتمتد أناقة السيارة في الجانبين بخطوط الألومينيوم والأبعاد المتناسقة مع جنوط كلاسيكية تناسب الفئات المختلفة من السيارة، وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيح عريضة تتصل فيما بينها بخط من الكروم يتداخل مع تصميم المصابيح ومخرجي عادم طرفيين مدمجين في تصميم الصدام الخلفي.





التصميم الداخلي بدوره يأتي بأسلوب بي إم دبليو المعتاد في تصميم الكونسول الوسطي مائلاً باتجاه السائق, إلا أن التصميم الكلاسيكي يخفي تقنيات عصرية مع وجود نظام تشغيل بي إم دبلو 7.0 المتصل بالشاشتين الموجودتين في الكونسول الوسطي بقياس 12.3 إنش لكل منهما ونظام بي إم دبليو Live Cockpit Professional، ويأتي التصميم الداخي بلونين بشكل اساسي، وبالحديث عن أفخم سيارات بي إم دبليو فإن X7 ستتسع لـ 7 ركاب ويمكن طلبها بصف ثاني من مقعدين مستقلين لتتسع لـ6 ركاب، وأياً كان الخيار فسيحظى جميع الركاب بتجربة فريدة من خلال توفير 4 مناطق للتحكم بالتكييف ومساحات واسعة للجميع.





تأتي X7 بأنظمة سلامة مطورة تشمل نظام مثبت سرعة نشط مع خاصية الوقوف والإنطلاق، ونظام Driving Assistant Professional مع مساعد التحكم بعجلة القيادة الثبات على المسار وخاصية المساعدة على تغيير المسار والتنبيه من مغادرة المسار والحماية من التصادمات الجانبية والتحذير من التقاطعات ومنبه أولوية الطريق ومنبه عكس الاتجاه وتتوفر مكابح طوارئ تعمل مع كاميرات محيطية وشاشات عرض منعكسة على الزجاج أمام السائق، وفي حالة فشل تلك الأنظمة فإن نظام استدعاء الطوارئ سوف يعمل مباشرة لطلب النجدة، وكل تلك المواصفات هي قياسية في X7 .





ميكانيكياً بإمكان بي إم دبليو X7 حمل محركات متعددة تشمل محرك 6 سلندر لفئة xDrive40i وينتج 340 حصان ويحقق تسارع 0-100 كم/س في 6.1 ثانية، ومحرك V8 لفئة xDrive50i وينتج 462 حصان ويحقق تسارع 0-100 كم/س في 5.4 ثانية وتتوفر محركات ديزل 6 سلندر تنتج 265 حصان لفئة xDrive30d و400 حصان لفئة M50d التي تحقق تسارع 0-100 كم/س في 5.4 ثانية أيضاً.



