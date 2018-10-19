الاتحاد يواصل سلسلة "اللا فوز" ويتعادل مع أحد في الدوري





واصل فريق اتحاد جدة مسلسل فشله هذا الموسم وتعادل مع أحد على ملعب الجوهرة، مساء اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتعادل الاتحاد مع أحد بهدف لمثله في غياب المايسترو كارلوس فيلانويفا وفهد المولد، وأيضًا في المهمة الرسمية الأولى للمدرب الكرواتي الجديد سلافين بيليتش الذي جاء خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.





هذا الموسم؛ خاض الاتحاد 9 مباريات بجميع البطولات وتلقى 5 خسائر وتعادل في 4 مباريات ولم يحقق أي فوز حتى الآن كما استقبلت شباكه 17 هدفًا وسجل 8 أهداف فقط ويمر الفريق بحالة تخبط شديدة.





ويعيش فريق اتحاد جدة أسوأ حالاته الفنية حيثُ خرج من البطولة العربية بعد أن خسر أمام الوصل كما فشل في حسم لقب السوبر السعودي بعد أن هزم من الهلال بهدفين مقابل هدف.





ويعد فريق الاتحاد هو الوحيد الذي فشل في افتتاح النتيجة خلال جميع مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم، ليحقق رقم سلبي جديد في تاريخه.



