هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية وعياش في الصدارة للفوز بجائزة الأفضل بالشرق الأوسط في مهرجان "The Awards"

تصدر عدد من النجوم ضمن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط التي يمنحها مهرجان "The Awards" في دورته الثانية برئاسة المنتج اللبناني حنا لولو في رئيس مجلس إدارة "First Class Investment" حيث كان في مقدمة النجوم المرشحين للجائزة أمير الغناء العربي هاني شاكر، والنجمة غادة عبد الرازق، وسلطان الطرب الشعبي أحمد عدوية، والنجم اللبناني رامي عياش.

وتهدى الدورة لروح الفنان الكبير الراحل جميل راتب، حيث من المقرر إقامة مؤتمرا صحفيا داخل "فندق ماريوت مينا هاوس يوم 11 نوفمبر من الشهر القادم للإعلان عن تفاصيل حفل توزيع جوائز المهرجان.

وكان اللبناني حنا لولو قد وقه اختياره على مصر لتشهد فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "The Awards" يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل على أرض جولف ماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات عقب نجاح الانطلاقة الأولى له بالعاصمة اللبنانية بيروت تقديرا للدور الريادي الذي تلعبه هوليود الشرق في صناعة الفن والإعلام بالشرق الأوسط.

ويشارك في لجنة تحكيم المهرجان هذا العام أعضاء متخصصون في كافة مجالات الفن والإعلام منهم د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الملحن هيثم زيات، الشاعر نزار فرنسيس، النجمة رزان مغربي، الاعلامية اللبنانية هالة المر، واشي حدشيتي رئيس مجلس ادارة إذاعة رايو سترايك بلبنان ونبيل السويسي المدير التنفيذي لفعاليات المهرجان، ومن المقرر الاعلان عن المزيد من المفاجآت حول المشاركين في لجنة التحكيم خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الدورة الأولى من مهرجان "The Awards" قد انطلقت العام الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت برئاسة حنا لولو حيث شهدت فعالياتها تكريم عدد كبير من المتميزين بالعالم العربي في مجالات السينما والدراما والأغنية والإعلام، بالاضافة الى عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في الشرق الأوسط منهم الهام شاهين، لبلبة ، ماجد المصري،الموسيقار طلال ،أمل عرفة، المخرج خالد يوسف، خوسي فرنانديز، ميلاد يوسف، وجيه صقر، الفنان والملحن خليل ابو عبيد، ملحم زين، معين شريف، الاعلامي جمال فياض .. وغيرهم.