تعرفي على الفرق بين التهاب اللوز البكتيري والفيروسي

هل تتسائلتي يوما عما إذا كان التهاب الحلق الذي تعاني منه كثيراً، خصوصا في الشتاء، فيروسي أم بكتيري؟



الفرق بين التهاب اللوز البكتيري والتهاب اللوز الفيروسي من المهم توضيحه ومعرفته لأنهمها مرضان منفصلان بالرغم من تشابه بعض الأعراض، واختلافهم يحتم إختلاف العلاج الطبي وحتى العلاج المنزلي للشفاء منهما، هذا ماذكره طبيب الأسرة مصعب خليل كما أفادنا بالتالي:





التهاب اللوز البكتيري:

وهو الأقل شيوعا من حيث الإصابة ويحدث بسبب العدوى البكتيرية لعدد من أنواع البكتيريا ومن أعراضه:





- ارتفاع شديد في درجات الحرارة للجسم.

- يسبب تورم في اللوز.

- إجهاد وتعب عام في الجسم.

- صعوبة في البلع.

- صعوبة في الحديث.

- صداع في الرأس.

- تضخم العقد الليمفاوية.





علاج التهاب اللوز البكتيري:

المضادات الحيوية هي أفضل علاج لالتهاب اللوز البكتيري.





التهاب اللوز الفيروسي:

وهو الأكثر شيوعا من حيث الإصابة ولا يستجيب للمضادات الحيوية ويحدث بسبب العدوى بالفيروسات التي قد تكون موسمية ويسبب عدد من الأعراض وهي :





- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في الجسم.

- ألم في الحلق.

- تغير في رائحة الفم.

- الشعور بالخمول.

- آلام في العضلات.

- ألم في الأذنين.





علاج التهاب اللوز الفيروسي:





يعتمد التهاب اللوز الفيروسي على العلاجات المنزلية وهو لا يستجيب للمضادات الحيوية.

- الراحة و النوم الكافي.

- السوائل الدافئة.

- تناول العسل.

- الغرغرة بالماء و الملح.

- التغذية الجيدة.

- التركيز على شرب العصائر الصحية.

- يمكن أخذ بعض المسكنات الطبية.



