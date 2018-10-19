المصري يتجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكونغو





توجهت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، لمواجهة فيتا كلوب، بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





ومن المقرر أن تغادر البعثة في الثانية فجر السبت، بقائمة ضمت 18 لاعبًا وهم :





حراسة المرمى: أحمد مسعود، وأحمد بوسكا، ومحمود السيد.





الدفاع: كريم العراقي، ومحمد شطة، ومحمد كوفي، وأحمد عبد الموجود، ومصطفى مارسيللو.





خط الوسط: إسلام عيسى، وأحمد شكري، وعمرو موسى، وفريد شوقي، وطارق جبريل، وايزى إميكا، ومحمد جابر، وعبد اللطيف جريندو.





الهجوم: أحمد جمعة، ومحمود وادي.





ويلتقي المصري البورسعيدي فيتا كلوب الكونغولي، مساء الأربعاء المقبل على ملعب الشهداء في كينشاسا، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، علمًا بأن نتيجة الذهاب انتهت ببورسعيد بالتعادل السلبي بدون أهداف.



