القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بشبرا الخيمة

نجحت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، في القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتردد ثلاثة عاطلين على دائرة القسم لترويج الأقراص المخدرة على عملائهم.



تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبعد أستئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية برئاسةالرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتم ضبط كلا من "ا ا ك " 47 سنه، عاطل ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم، و"م. م" 64سنه عاطل، و"ب. ح" 37سنه،عاطل،وبحوزتهم ( 20.000 الف قرص مخدر مختلفة الأنواع وسلاح ابيض مطواه ومبلغ مالى 4000 جنيه، و5 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين عترفوا بحيازتهم للآقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21275610 لسنة 2018 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

