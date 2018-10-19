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‎الأحد.. ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬لوقف‭ ‬قرار‭ ‬إلغائه‭ ‬وتحويله

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:10 م
‎الأحد.. ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬لوقف‭ ‬قرار‭ ‬إلغائه‭ ‬وتحويله
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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ريهام يوسف
 

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل، دعوى  رابطة التعليم المفتوح  بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.

 

واختصمت الدعوى  الدكتور خالد عبدالغفار وزير  التعليم العالى والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات بصفتهم، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.

 

وقال  عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج، فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات بهدف التقييم الشامل لهذا النظام كما أعلن.

المزيد عن: مصر محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الدكتور خالد عبدالغفار التعليم المفتوح
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