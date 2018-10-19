أسرة فيلم "استدعاء ولي أمر" تفاجئ حورية فرغلي في عيد ميلادها (صور)

فاجأت أسرة فيلم "استدعاء ولي أمر" النجمة حورية فرغلي بالاحتفال بـ عيد ميلادها داخل منزلها، وذلك بـ حضور المخرج علي رجب والمنتج وائل عامر، و السيناريست محمد سمير مبروك، والإعلامية رباب إبراهيم وعدد من أصدقائها المقربين.

يذكر أن حورية قد عقدت عدد من جلسات العمل مع المخرج علي رجب علي تفاصيل العمل والشخصية التي تقدمها، وينتظر أن تستأنف جلسات العمل والتحضيرات لتصوير الفيلم قريبا.

فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو "بطولة حورية فرغلي، مجموعة كبيرة من النجوم وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج علي رجب، وإنتاج شركة الفارس للمنتج وائل عامر الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه الإنتاجية في السينما، حيث وضع عامر خطة إنتاجية ضخمة لإعادة انعاش السينما المصرية بمزيد من الأعمال الهامة التي تضيف لرصيدها.