الزمالك يصارع الأهلي على ضم ظهير المقاصة

يفكر مسؤولو نادي الزمالك في ضم محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادي مصر المقاصة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





وجاء تفكير الزمالك بعد أن تواصل الأهلي مع وحيد خلال الساعات القليلة الماضية، حيثُ عرضه وكيله على القلعة الحمراء من أجل التعاقد معه، خصوصًا بعد إصابة علي معلول وعدم اقتناع كارتيرون بمستوى صبري رحيل.





وقدم أحد أعضاء الزمالك عرضًا ماديًا مغريًا للاعب، لمحاولة إقناعه بارتداء القميص الأحمر في يناير.





ويحاول نادي الزمالك، التعاقد مع ظهير أيسر جديد بعدما أبدى السويسري كريستيان جروس عدم اقتناعه بالثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.



