في ​الصين.. أفعى كبيرة تسقط على موظفي بنك وتثير حالة من الذعر! (فيديو)

حالة من الذعر عاشها موظفون في أحد البنوك في ​الصين​، اذ ان أفعى ضخمة قامت بمهاجمتهم اثناء انعقاد اجتماعهم الصباحي، وبعد الضجّة التي اثيرت في المكتب، استطاع رجال الأمن القضاء عليها باستعانتهم بأحد الرجال المتخصّصين بإنقاذ الحيوانات.





وقد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بشكل كبير، والذي يظهر سقوط ​الأفعى​ من السقف إلى الأرض بين مجموعة من الموظفين في "البنك التجاري الصيني" وذلك عند الساعة الثامنة صباحا يوم 12 من شهر تشرين الاول الحالي.





وقد بلغ طول الأفعى ثلاثة أقدام ووزنها 7.5 كيلوجرام.