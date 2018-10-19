ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

في ​الصين.. أفعى كبيرة تسقط على موظفي بنك وتثير حالة من الذعر! (فيديو)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:47 م
في ​الصين.. أفعى كبيرة تسقط على موظفي بنك وتثير حالة من الذعر! (فيديو)
لقطة من الفيديو
طباعة
 
حالة من الذعر عاشها موظفون في أحد البنوك في ​الصين​، اذ ان أفعى ضخمة قامت بمهاجمتهم اثناء انعقاد اجتماعهم الصباحي، وبعد الضجّة التي اثيرت في المكتب، استطاع رجال الأمن القضاء عليها باستعانتهم بأحد الرجال المتخصّصين بإنقاذ الحيوانات. 

وقد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بشكل كبير، والذي يظهر سقوط ​الأفعى​ من السقف إلى الأرض بين مجموعة من الموظفين في "البنك التجاري الصيني" وذلك عند الساعة الثامنة صباحا يوم 12 من شهر تشرين الاول الحالي.

وقد بلغ طول الأفعى ثلاثة أقدام ووزنها 7.5 كيلوجرام.

المزيد عن: موظفي بنك منوعات الصين البنك التجاري الصيني افعى اخبار متنوعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
2
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
4
التعاون
الرائد
0
x
17:15
3
الفتح
الاتحاد
0
x
19:00
0
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
2
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 8:31:31 PM