سيلفي كوميدي يجمع كريم محمود عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب (صورة)

أشتهر الفنان فتحي عبدالوهاب، منذ فترة بطريقة غريبة ومختلفة في التقاط "السلفي"، وقد شاركه مجموعة كبيرة من النجوم في هذه الطريقة.

ونشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز سيلفي تجمعه بفتحي عبد الوهاب بنفس طريقته، وعلق كريم عليها قائلا : "ما أجمل هذا السيلفى".

يذكر أن فتحي عبدالوهاب يشارك قريباً في فيلم "لص بغداد" مع النجم محمد عادل إمام، من إخراج أحمد خالد موسى.