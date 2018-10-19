جمال بلعمري: الروح واللعب الجماعي سلاحنا أمام الهلال









أكد جمال بلعمري، نجم نادي الشباب السعودي، على صعوبة مواجهة الهلال مشيرًا إلى أن فريقه قوي ومميز وسيكون خصم صعب.





وقال بلعمري، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "ستكون مواجهة الهلال صعبة، نحن نلعب أمام فريق كبير وحامل لقب الموسم الماضي".





وتابع: "الشباب نادي كبير وله تاريخ حافل، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بنقاط اللقاء، ومراكز الفريق كلها قوية".





وأضاف: "ما يميزنا هو الأداء الجماعي، ونحن جاهزون لكسب نتيجة المباراة، وتعلمنا من المدرب الكثير فهو يحثنا على اللعب بطريقة جماعية وسنطبق كل ما طلبه منا".





واختتم: "لن نفكر في أي شيء سوى نقاط المباراة، وسننفذ كل ما تدربنا عليه".





ويلتقي فريق الشباب مع الهلال، غدًا السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



