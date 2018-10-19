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معيط:"أصبحت وزيرًا للمالية وأبويا كان خفير"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:53 م
معيط:أصبحت وزيرًا للمالية وأبويا كان خفير
محمد معيط- وزير المالية
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الفجر الاقتصادي
 
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه كان يطمح أن يكون معيدًا بكلية التجارة، ولكن ترتيبه كان الثاني على الدفعة ولم يكن هناك فرصة لتعيينه.

وأوضح معيط، خلال إطلاق مبادرة "ابني مشروعك" بقصر ثقافة منيا القمح بمدينة منيا القمح، أنه أصبح وزيرًا للمالية على الرغم أن والده كان يعمل خفيرًا، "ابن الخفير بقى وزير"، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يعيق الإنسان عن تحقيق أهدافه إذا كان لديه عزيمة وإصرار على ذلك.

وتابع معيط : "بدأت رحلة البحث عن عمل في العديد من الشركات ووجدت الجميع يسأل عن واسطة ونظرا لعدم توافر الوسطة لدى لم يتم تعييني ومع ذلك واصلت البحث حتى جرى تعييني في شركة بدون واسطه"، مشددًا على أن الإيمان بالله والسعي هما أهم عوامل للنجاح.
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