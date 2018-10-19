مؤسس "ويكيليكس" يقاضى الحكومة الإكوادورية بدعوى "انتهاك حقوقه الأساسية"

أقام جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس دعوى قضائية ضد حكومة الإكوادور بدعوى "انتهاك حقوقه الأساسية" أثناء إقامته فى سفارتها فى بريطانيا التى لجأ إليها منذ 6 أعوام هربا من ملاحقته قضائيا.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية عن موقع "ويكيليكس" إعلانه، اليوم الجمعة، أن بالتازار جارسون محامى أسانج، سافر إلى الإكوادور أمس لبدء إجراءات الدعوى القضائية ضد الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى بعد نحو سبعة أشهر من تهديد الإكوادور برفع الحماية عنه وفرض قيود على اتصالاته.

وذكر الموقع أن حكومة الإكوادور رفضت السماح بزيارة دينا بوكمبنر مسئولة منظمة "هيومن رايتس ووتش" لأسانج، كما منعت عدة لقاءات له مع محاميه.

يذكر أن أسانج يقيم منذ يونيو 2012 فى سفارة الإكوادور بلندن، كلاجئ سياسي، هربا من محاكمته بتهمة الاغتصاب فى السويد، أو تسليمه للولايات المتحدة ومحاكمته بسبب نشر وثائق سرية على موقع ويكيليكس.