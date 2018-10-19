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المصري يفاوض كوفي لتجديد عقده عقب العودة من الكونغو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:00 م
المصري يفاوض كوفي لتجديد عقده عقب العودة من الكونغو
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أحمد الهواري
 
 
يسعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لحسم ملف تجديد عقد البوركيني محمد كوفي مدافع الفريق البورسعيدي، عقب عودة الفريق من رحلة الكونغو بعدما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي التجديد للاعب في ظل النقص العددي بالخط الخلفي.

و تغادر بعثة فريق المصري إلى الكونغو غداً السبت، استعدادا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة كينشاسا.

وينتهي عقد المدافع البوركيني مع المصري بنهاية الموسم الجاري حيث كان المصري قد تعاقد مع اللاعب من الزمالك لمدة موسمين ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

المزيد عن: كوفي فيتا كلوب المصري الكونغغو
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