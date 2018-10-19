هيجواين: هذا اللاعب تسبب في طردي من يوفنتوس !

كشف المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجوين، لاعب ميلان الإيطالي الحالي، بأنه أُجبر على الرحيل عن صفوف يوفنتوس، بسبب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.





وصرح هيجواين لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الشهيرة، أنه لم ينوي الرحيل عن يوفنتوس لو لم يطلب منه ذلك، مضيفًا: "كنت أرغب في الاستمرار، لكنهم وقعوا مع رونالدو وأنا أبحث عن الاستمرارية، اخترت ميلان لأنني أحببت اقتناع كل من باولو مالديني، وجينارو جاتوز، وليوناردو بي، لقد آمنوا بي، وقد بذل آليوت الكثير من أجل التعاقد معي".





ومن الجدير بالذكر ان انتقال هيجواين من يوفنتوس إلى ميلان جاء ضمن صفقة ثلاثية شملت انتقال المدافع الشاب كالدارا إلى الروسونيري وعودة ليوناردو بونوتشي إلى السيدة العجوز.



