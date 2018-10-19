عاجل.. بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالدوري على يد الإسماعيلي





نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري المصري.





وتقدم محمود متولي بهدف أول للإسماعيلي خلال الدقيقة (6) قبل أن يعزز سعد الجزيري النتيجة للدراويش بهد ثانٍ في الدقيقة (69) من ضربة جزاء.





وبهذه النتيجة؛ يتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى له في الدوري على يد الإسماعيلي الذي رفع رصيد للنقطة 12 في المركز التاسع بينما بيراميدز يبقى في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.



