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برلماني: 70% من دخل المواطن المصري يذهب للخدمات الصحية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:52 م
برلماني: 70% من دخل المواطن المصري يذهب للخدمات الصحية
الدكتور أحمد العرجاوي
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار وزارة الصحة بإلزام المستشفيات والعيادات بإعلان تسعيرة واضحة بمقابل إيصال بما يدفعه المريض، قائلًا إن القرار صعب تطبيقه، وغير مدروس بالمرة، وغير ممنهج، ولا يوجد آليات لتنفيذه.

وأكد "العرجاوي"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن كثرة القرارات التي لا تستطيع الدولة تطبيقها تضعف من قرارات الحكومة.

ولفت إلى أن 70% من دخل المواطن المصري يوجه للخدمات الصحية، متابعًا: "يوجد لدينا حوالي 103 ألف وحدة طبية؛ بين مراكز ووحدات ومستشفيات".
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