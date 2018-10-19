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معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:45 م
معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)
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هند الشيال
 
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن وصول قيمة مبيعات معرض الأثاث "صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر فى دورته الثانية لهذا العام مبلغ مليون ومئتى واحد وسبعون ألف جنيه خلال الخمسة أيام الأولى منذ افتتاحه يوم الرابع عشر من أكتوبر الجارى.

وأوضحت المحافظ أن هذا المعرض الذى يستمر حتى يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر، ضمن البروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات مشيرة إلى أنه سيتم عقد معرضين آخرين خلال هذا العام في الفترة من 1025 الى 113 والفترة من 1226 إلى 201914.

وصرحت الدكتورة منال عوض أن معرض "صنع فى دمياط" يشهد إقبالا غير مسبوقا من الزائرين الذين أشادوا بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة مناشدة صغار الصناع بالمحافظة المشاركة فى مثل هذه المعارض باعتبارها أحد أهم الفرص الحقيقية للترويج لمنتاجاتهم.
معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)
معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)
معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)
معرض الأثاث الدمياطي يحقق مبيعات بمليون جنيه (صور)
المزيد عن: معرض مصر دمياط اخبار مصر أثاث
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