بعد السماح بتداوله قانونيًا.. طوابير شراء "الماريجوانا" تغزو شوارع كندا! (فيديو)
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:30 م
وثق مقطع فيديو، لحظة تجمع طوابير طويلة من الكنديين، لشراء الماريجوانا، متحدين البرد القارس في بعض المناطق لشراء المادة المخدرة.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الكندي في يونيو الماضي على قرار يقضي بتشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبق وأن وعد برفع التجريم عن استهلاك وبيع الماريجوانا لسحب الأرباح من أيدي مهربي المخدرات.
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