بعد السماح بتداوله قانونيًا.. طوابير شراء "الماريجوانا" تغزو شوارع كندا! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، لحظة تجمع طوابير طويلة من الكنديين، لشراء الماريجوانا ، متحدين البرد القارس في بعض المناطق لشراء المادة المخدرة.





ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الكندي في يونيو الماضي على قرار يقضي بتشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية .





وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبق وأن وعد برفع التجريم عن استهلاك وبيع الماريجوانا لسحب الأرباح من أيدي مهربي المخدرات.