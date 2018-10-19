"سلامة" يطالب صحفيو الجرائد الحزبية المتعطلة مساعدة النقابة في إنهاء الأزمة

طالب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، الزملاء العاملين بالصحف الحزبية، بأن يساعدوا مجلس النقابة على إنهاء الأزمة التي استمرت طوال 10 سنوات، لا أن يعطلوا المجلس أو يعطلوا أنفسهم، وذلك عن طريق تقديم وجه سئ حول الأزمة وخطوات حلها.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن مجلس النقابة اتخذ خطوات في حل الأزمة، أولها تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة كوديعة لإنشاء شركة وإطلاق موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة.



وأكد نقيب الصحفيين، أنه تم الانتهاء من المقر الإداري للموقع، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة ووصلات الإنترنت، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانتهاء من الإجراءات القانونية لإطلاقه.