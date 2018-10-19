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حسام حسن يعلن قائمة المصري لمواجهة فيتا كلوب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:36 م
حسام حسن يعلن قائمة المصري لمواجهة فيتا كلوب
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أحمد الهواري
 
أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة العميد حسام حسن قائمة الفريق التي تستعد للسفر غداً السبت إلى الكونغو لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق فيتا كلوب، بالعاصمة كينشاسا المحدد لها يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمود السيد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد شطة، محمد كوفي، أحمد عبدالموجود، مصطفى مارسيللو.

خط الوسط: إسلام عيسى، عمرو موسى، أحمد شكري، فريد شوقي، إيزى إميكا، طارق جبريل، محمد جابر، عبداللطيف جريندو.

خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادي.

المزيد عن: فيتا كلوب حسام حسن المصري الكونفدرالية
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