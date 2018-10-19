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شاهد.. إطلالة جديدة لـ دنيا سمير غانم بالأسود (صورة)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:30 م
شاهد.. إطلالة جديدة لـ دنيا سمير غانم بالأسود (صورة)
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، إطلالة جديدة لها ظهرت من خلالها بلووك جديد وتسيرحة شعر مختلفة عن الذي عودت جمهورها عليها.

 

وارتدت "دنيا"، فستان متقوش بالورد الملون، وعلقت على صورتها قائلة: " سعيدة جدا بمشاركتي في حفل إطلاق مشروع مدرسة لخدمة الطلاب في جميع الدول العربية.. واستنوا أغنية مدرستي قريبا".

 

جاء ذلك عبر حسابها على موقع التغريدات الصغيرة.

شاهد.. إطلالة جديدة لـ دنيا سمير غانم بالأسود (صورة)
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