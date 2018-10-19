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بعد الفوز في أول 6 جولات.. النصر يُكرر انجاز 2014/2015 في الدوري السعودي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:31 م
بعد الفوز في أول 6 جولات.. النصر يُكرر انجاز 2014/2015 في الدوري السعودي
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علاء خليف
 
 
تغلب فريق النصر على نظيره الباطن بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي.

ويعتبر هذا الفوز السادس على التوالي للنصر في بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة حتي الآن، ويحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.

وكرر النصر إنجازه السابق بتحقيق الفوز في أول 6 جولات بالدوري السعودي والذي سبق وحققه في موسم 2014-2015.

ويعد النصر واحد من فريقين اثنين فقط فازا في أول 6 جولات من دوري المحترفين السعودي، والفريق الثاني هو إتحاد جدة والذي حقق الفوز في أول 6 اسابيع موسمي (2010-2011)، (2014-2015)

المزيد عن: النصر الدوري السعودي الباطن
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