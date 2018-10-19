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عز العرب: 70% من الخدمات الطبية يقدمها القطاع الخاص

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:34 م
عز العرب: 70% من الخدمات الطبية يقدمها القطاع الخاص
عز العرب
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أمنية فوزي
 
علق محمد عز العرب، أستاذ الكبد، والمستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، على قرار وزارة الصحة بإلزام المستشفيات والعيادات بإعلان تسعيرة واضحة بمقابل إيصال بما يدفعه المريض، قائلًا: "لإيقاف العشوائية في الكشف"، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من الخدمات الطبية تقدم من القطاع الخاص.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عدد المستشفيات الخاصة يفوق ألفين مستشفى، والحكومية 700 مستشفى.

وأوضح أن المسألة لم تقتصر على "فيزيتا" الكشف لفقط بل ستشمل جميع الخدمات المقدمة للمريض.
المزيد عن: مستشفى عز العرب صدي البلد صحة الفيزيتا
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