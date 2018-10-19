الاتحاد وأحد.. شاهد مباراة الاتحاد وأحد الآن| مباراة الاتحاد (العميد) وأحد بث مباشر| الاتحاد السعودي وأحد يوتيوب HD لايف





يود فريق الاتحاد السعودي اليوم الهروب من قاع ترتيب جدول المسابقة، خلال مواجهة اليوم أمام أحد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان).





طاقم حكام مباراة الاتحاد السعودي وأحد اليوم:





حكم الساحة: فيكتور كاساي

مساعد: جورجي رنج

مساعد: فينسيل توث

الحكم الرابع: عمار محفوظ (البحرين)

الفيديو: داني ماكيلي (هولندا)

