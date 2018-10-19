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18 لاعبا بقائمة سمنود لمواجهة زفتي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:28 م
18 لاعبا بقائمة سمنود لمواجهة زفتي
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سارة سالم
 
اختار عبدالله الصاوي المدير الفني لنادي سمنود 18 لاعب لمواحهة مركز شباب زفتي السبت بالجولة الحادية عشر بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

وقال الصاوي ان القائمة تشمل كلاً من : عمرو عصام، ومحمد نعامة، والحسيني محمد، وعبدالعليم شديد، وابراهيم الحداد، وابراهيم كشري، ومحمد زيدان، وحمدي عبدالعزيز، وحسني تربو، وكرم المصري، وعبدالرحمن عامر، ومحمود عبدالحميد لوكا، وأحمد مصطفي، وأحمد خالد، ومحكد شاهين، وأحمد حسن، وصلاح عبدالله، وعادل عبدالمقصود.

ويدخل سمنود المباراة في المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما شباب زفتي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

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