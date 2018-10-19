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بيليتش يعلن تشكيلة الاتحاد الرسمية أمام أحد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:26 م
بيليتش يعلن تشكيلة الاتحاد الرسمية أمام أحد
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مني شكري
 


استقر الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، على التشكيلة التي سيخوض بها مباراته أمام أحد، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافست الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عساف القرني

خط الدفاع: حسن معاذ- أحمد عسيري- ماثيو جورمان- تياجو كارليتو

خط الوسط: جوناس دي سوزا- كريم الأحمدي- عبد الرحمن الغامدي- فالديفيا

خط الهجوم: رومارينيو- بيزيتش

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