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يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، مساء اليوم الجمعة، موقعة قوية بين اتحاد جدة السعودي، ونظيره أحد، في واحدة من أهم مباريات الجولة، وخاصة لفريق الاتحاد، الذي يقدم مستويات ونتائج متواضعة هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، شاهد مباراة الاتحاد أمام أحد في الدوري شوت فور لايف.





وفاجأ الاتحاد جماهيره وعشاقه في كل مكان وقدم مستويات ونتائج سيئة للغاية فبعد أول 5 جولات في بطولة دوري ولي الهد السعودي محمد بن سلمان، حصد الفريق نقطة واحدة، وهو يتذيل ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن الفريق تعاقد مع صفقات كثيرة في صيف 2018.

ittihad وأحد.. مشاهدة مباراة ittihad وأحد HD| بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي (دوري جميل)| دوري بلس| يلا شوت





موعد مباراة الاتحاد وأحد





الاتحاد Vs أحد.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

المعلق : لم يحدد بعد

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

8:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ittihad وأحد.. مشاهدة مباراة ittihad وأحد HD| بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي (دوري جميل)| دوري بلس| يلا شوت





التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد أمام أحد اليوم





من المتوقع أن يعتمد بيليتش على الطريقة التي اعتاد عليها الاتحادمنذ بداية الموسم حتى لا يُحدث خلل في الفريق، وسيدفع بأحمد عسيري في قلب الدفاع بجانب ماثيو جيرمان لتعويض غياب الصحفي، ومن المتوقع أن يبدأ فالديفيا في مركز صانع الألعاب بدلاً من فيانويفا، فيما سيستمر تواجد عبد الرحمن الغامدي على الطرف الأيمن لغياب المولد.





التشكيل | 4-2-3-1





عساف القرني

منصور الحربي - ماثيو جيرمان - أحمد عسيري - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - فالديفيا - عبد الرحمن الغامدي

أليكساندر بيشيتش





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التشكيل المتوقع لفريق أحد أمام الاتحاد اليوم

لن يغيب عن أُحد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد الاتحاد، وسيسعى المدرب فرانشيسكو آرسي إلى العودة من الجوهرة المشعة بثلاث نقاطٍ غالية، يُكافئ بهم الإدارة على تجديد الثقة به.





التشكيل | 4-4-2





زهير لعروبي

حسين عبد الغني - أدولفي تيكو - عمر هوساوي - أبودي

سامي كسار - كارلوس أوهيني - تامر حاج محمد - محمد الضؤ

ريبامار - برونو سانتانا

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