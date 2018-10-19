الاسماعيلي وبيراميدز.. شاهد مباراة بيراميدز الآن| مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر| بيراميدز والاسماعيلي يوتيوب

يترقب متابعو الكرة العربية والمصرية قمة نارية تجمع فريق الإسماعيلي ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون مذاعة حصريا عبر أون سبورت ونايل سبورت، بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز عبر شوت فور لايف.





الاسماعيلي وبيراميدز.. شاهد مباراة بيراميدز الآن| مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر| بيراميدز والاسماعيلي يوتيوب



مباراة بيراميدز اف سي والاسماعيلي ستكون قمة لا شك، فهي تجمع بين فريقين كبيرين، الأول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول الإنتاج الحربي (18 نقطة)، والفوز سيعني له اعتلاء الصدارة ورفع رصيده للنقطة التاسعة عشر، شوت فور لايف بث مباشر بيراميدز VS الاسماعيلي.



