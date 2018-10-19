يلا شوت - مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد اليوم | بث مباشر الاتحاد وأحد الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة ستار | HD

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد.. مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 19-10-2018.. كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الاتحاد وأحد بدون تقطيع يلا كورة شوت لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب بأكثر من جودة حصريا على كورة لايف.





نادي الاتحاد السعودي يعاني لأول مرة في التاريخ:

يحتل اتحاد جدة المركز الأخير على لائحة ترتيب فرق الدوري، بنقطة واحدة، حصل عليها من تعادل في

خمس مباريات، في حدث لم يشهده الدوري السعودي من قبل.

ولم يمر الفريق الاتحادي، حتى وهو في أسوأ أحواله، عندما كانت تخنقه الديون وتضربه العقوبات الدولية من الفيفا، بهذا الظرف.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد اليوم | بث مباشر الاتحاد وأحد الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة ستار | HD





موعد مباراة الاد تحاد وأحد والقنوات الناقلة:

توقيت إنطلاق المباراة بين الفريقين سيكون يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 ميلادياً، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن تنقل قنوات مثل السعودية الرياضية، مباراة الإتحاد وأحد، وذلك لأن هذه القنوات هي صاحبة الحقوق الحصرية للنقل الفضائي، وبالتالي، سيكون علي العرب مشاهدة القناة، لمتابعة اللقاء.





يلا شوت - مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد اليوم | بث مباشر الاتحاد وأحد الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة ستار | HD