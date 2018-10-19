 لايف .. مشاهدة مباراة الاتحاد واحد بث مباشر| يلا شوت

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موعد مباراة الاتحاد وأحد اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS HD 2 – السعودية الرياضية 2

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 19:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الاتحاد:

عساف القرني - منصور الحربي - ماثيو جيرمان - أحمد عسيري - حسن معاذ - كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - فالديفيا - عبد الرحمن الغامدي - أليكساندر بيشيتش

تشكيل أحد:

زهير لعروبي - حسين عبد الغني - أدولفي تيكو - عمر هوساوي – أبودي - سامي كسار - كارلوس أوهيني - تامر حاج محمد - محمد الضؤ - ريبامار - برونو سانتانا

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