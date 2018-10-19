ضبط مسئول بحي الموسكى بتهمة طلب 20 ألف جنيه رشوة

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن "أحمد م.ع" - مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكي، بقيام المدعو "عبدالعزيز ح.ع" - مواليد 1974، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفي، وطلبه مبلغ عشرون ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكي لمخالفات بالمحل المذكور .





أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكي مبلغ عشرون ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر (بالقاهرة)، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



