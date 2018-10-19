مورينيو: لن أحتفل أمام تشيلسي لهذا السبب

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن اللاعبون مختلفون عن بعضهم، كما أن الرجال يختلفون عن بعضهم، وردة فعلهم تكون مختلفة تجاه عملية تطورهم، وردة فعل لاعب يونايتد لوك شو، كانت على أفضل نحوٍ ممكن.





وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي، قال مورنيو: "ردة فعل لوك شو بدأت عندما ذهب لاجازته مع مدرب لياقة النادي، وعاد بحالة رائعة ووضع أفضل من لاعبٍ قضى اجازته في المرح والراحة".





وتابع بالحديث عن مواجهة تشلسي قائلاً: "بالنسبة لي هي مجرد مباراة أخرى، هل سأحتفل بجنون لو سجل فريقي في ستامفورد بريدج؟ لا، لا أعتقد ذلك، أعتقد بأنني سأحاول السيطرة على نفسي دائماً واحترام الملعب والجماهير التي كانت جماهيري لسنوات عديدة".



