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صحة مارادونا على المحك

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صحة مارادونا على المحك
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وكالات
 
قبل أيام على إتمامه 58 عاماً، عادت صحة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لتثير الشكوك بعد انتشار مقطع مصور له على الشبكات الاجتماعية يظهر معاناته أثناء المشي.

ويظهر الفيديو مارادونا، الذي يتولى حالياً منصب المدير الفني لفريق دورادوس دس سينالوا بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، وهو يسير بصعوبة ويستند على مساعده الفني لويس إيسلاس، وسط تكهنات باحتمالية معاناته من التهاب في مفاصل الركبتين.

ومنذ أول تدريب يقوده لدورادوس، ظهر مارادونا بمشكلات أثناء المشي، إلا أن الجهاز الطبي للفريق لم يدل بأي تصريحات عن حالة الأسطورة الأرجنتينية.

يذكر أنه بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها أثناء احترافه كرة القدم ومشكلاته مع تناول المخدرات والكحول لسنوات، خضع مارادونا منذ أكثر من 20 عاماً للعلاج بالكورتيزون، الأمر الذي عادة ما يترك أثراً يظهر لاحقاً، بحسب الأطباء.

وسبق وواجهه مارادونا، الذي يكمل 58 عاماً في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، العديد من المشكلات الصحية ففي 1997 تعرض لارتفاع في ضغط الدم وفي 2000 لمشكلات في القلب، فضلاً عن عدوى في الرئة عام 2004 والسمنة في مرحلة من حياته والأرق.

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