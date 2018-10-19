ضبط المتهم بالتعدي على أمن المعهد الفني بالمطرية مستخدما "كلب"

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من أحد أفراد الأمن الإداري بالمعهد الفنى التابع للكلية التكنولوجية بالمطرية، بتضرره من قيام أحد الأشخاص (غير محدد) بالتواجد أمام مقر المعهد وبحوزته "كلب" أثناء فترة خروج الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحال مطالبته بالابتعاد عن البوابة حرصاً على سلامة الطلاب، قام المذكور بتوجيه "الكلب" لمهاجمته وعقره فى وجهه، وفر بعدها هاربا.





على الفور تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، ويدعى "علاء م.م" سن 13 ، عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.



