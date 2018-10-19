لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين لايف

تترقب جماهير اتحاد جدة هذه العودة، لترى ما لدى فريقها، تحت قيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، الذي راقب الفريق في الجولة الماضية، واستلم المهمة فعليا خلال التوقف.

ويعول الاتحاد على مدربه الجديد لانتشال الفريق من أزمته الفنية والنفسية التي جعلته يتذيل ترتيب الدوري السعودي، في أسوأ انطلاقة بتاريخ العميد.

موقف صعب للاتحاد السعودي في الدوري :

يحتل اتحاد جدة المركز الأخير على لائحة ترتيب فرق الدوري، بنقطة واحدة، حصل عليها من تعادل في

خمس مباريات، في حدث لم يشهده الدوري السعودي من قبل.

ولم يمر الفريق الاتحادي، حتى وهو في أسوأ أحواله، عندما كانت تخنقه الديون وتضربه العقوبات الدولية من الفيفا، بهذا الظرف.

موعد مباراة الاد تحاد وأحد والقنوات الناقلة:

توقيت إنطلاق المباراة بين الفريقين سيكون يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 ميلادياً، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن تنقل قنوات مثل السعودية الرياضية، مباراة الإتحاد وأحد، وذلك لأن هذه القنوات هي صاحبة الحقوق الحصرية للنقل الفضائي، وبالتالي، سيكون علي العرب مشاهدة القناة، لمتابعة اللقاء.

لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين لايف





الاتحاد Vs أحد.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

المعلق : لم يحدد بعد

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

8:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين لايف