ضبط عامل لقيامه بطباعة كتاب خارجي خاص بمناهج "التعليم" دون تراخيص بالمحلة

تمكن قسم شرطة المصنفات بمديرية أمن الغربية من ضبط المدعو "أسامة أ.م" سن 45 ، عامل بمطبعة، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، أثناء تواجده بالمطبعة محل عمله "الكائنة بدائرة المركز" لقيامه بطباعة كتاب خارجى خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم باسم "قطر الندى" دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وقد ضبط بحوزته عدد (27500) نسخة لذات الكتاب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



