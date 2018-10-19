ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط عامل لقيامه بطباعة كتاب خارجي خاص بمناهج "التعليم" دون تراخيص بالمحلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:10 م
ضبط عامل لقيامه بطباعة كتاب خارجي خاص بمناهج التعليم دون تراخيص بالمحلة
أرشيفية
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 
تمكن قسم شرطة المصنفات بمديرية أمن الغربية من ضبط المدعو "أسامة أ.م" سن 45 ، عامل بمطبعة، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، أثناء تواجده بالمطبعة محل عمله "الكائنة بدائرة المركز" لقيامه بطباعة كتاب خارجى خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم باسم "قطر الندى" دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وقد ضبط بحوزته عدد (27500) نسخة لذات الكتاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المزيد عن: مطبعة قسم شرطة المصنفات عامل تحقيقا الغربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
17:10
1
النصر
الفيصلي
1
x
17:10
2
التعاون
الرائد
0
x
17:15
0
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
1
حرس الحدود
الإسماعيلي
1
x
18:00
0
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 6:41:33 PM