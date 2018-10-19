يلا شوت مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر رابط يوتيوب HD بدون تقطيع 

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يلتقي الاتحاد بقيادة ناصر الشمراني مع أحد في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري السعودي بقيادة ناصر الشمراني وكتيبة من نجوم الملكي في مباراة نارية مع النادي العريق أحد ومواجهة مثير، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة السعودية الكبرى.





موعد مباراة الاتحاد وأحد





الاتحاد Vs أحد.

البطولة : الدوري السعودي.

القنوات الناقلة : Dawri Plus 3 HD .

المعلق : لم يحدد بعد

مباراة ذهاب

الاسبوع 6

درجة الحرارة المتوقعة 33°C

موعد المباراة :

8:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





كما يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد وأحد بالتعليق باللغة العربية على قناة Dawri Plus 3 HD.





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