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"مش ندمانة".. اعترافات مدوية للمتهمة بتصوير عشيقة زوجها عارية في الشرقية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:55 م
مش ندمانة.. اعترافات مدوية للمتهمة بتصوير عشيقة زوجها عارية في الشرقية
أرشيفية
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اعترفت المتهمة باستدراج سيدة بمساعدة زوجها وابنها والاعتداء عليها بالضرب المبرح وقص شعرها وتصويرها عارية، بارتكابها الجريمة أمام النيابة العامة بمركز كفر صقر بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وقالت المتهمة إن المجنى عليها "هبة.أ.ي" كانت تربطها علاقة محرمة بزوجها منذ فترة قصيرة ويوم الواقعة أجبرته على الاتصال بها وأخبرها بأنه يريد أن يراها للحديث معها حول مصير علاقتهما، متابعة: بالفعل حضرت العشيقة بجوار مغسلة بذات المركز وانقضضنا عليها بالضرب المبرح وتهديدها بالسلاح الأبيض وتوثيقها بالحبال وخلع ملابسها كاملة وقص شعرها ومحاولة هتك عرضها وتصويرها عارية ثم تركوها ولاذوا بالفرار، مختتمة: كانت عاوزة تخطف زوجى مني وتبوظ حياتنا وتستاهل اللي عملته فيها ومش ندمانة. 


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