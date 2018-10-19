عبدالفتاح يطير إلى سويسرا لحضور ورشة عمل تقنية الفيديو





قرر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، السفر إلي العاصمة السويسرية جينيف، فجر غدٍ السبت لحضور ورشة عمل عن تقنية حكم الفيديو.





وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورشة عمل عن تقنية الفيديو ابتداءًا من يوم الأحد المقبل، لتدريب الحكام على تطبيق التقنية والتي تختتم فعاليتها يوم 26 أكتوبر الجاري.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو، ابتداءًا من الدور الثاني لتقليل نسبة أخطاء التحكيم بالدوري العام.



