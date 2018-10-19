ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبدالفتاح يطير إلى سويسرا لحضور ورشة عمل تقنية الفيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:55 م
عبدالفتاح يطير إلى سويسرا لحضور ورشة عمل تقنية الفيديو
طباعة
محمد الصو
 

قرر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، السفر إلي العاصمة السويسرية جينيف، فجر غدٍ السبت لحضور ورشة عمل عن تقنية حكم الفيديو.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورشة عمل عن تقنية الفيديو ابتداءًا من يوم الأحد المقبل، لتدريب الحكام على تطبيق التقنية والتي تختتم فعاليتها يوم 26 أكتوبر الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو، ابتداءًا من الدور الثاني لتقليل نسبة أخطاء التحكيم بالدوري العام.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
0
حرس الحدود
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 5:13:25 PM