بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر على KSA Sports HD1| يلا شوت يوتيوب HD مباراة النصر الآن

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تصريحات رئيس النصر قبل مواجهة الفريق أمام الباطن اليوم:





كتب آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"الداعم الأول والرقم الصعب دائمًا جماهير الشمس، غدًا يخوض النصر مباراة مهمة مع الباطن، النقاط الثلاث مطلب مهم ليكمل العالمي صدارة الدوري.. حضوركم أكبر محفز للاعبي الفريق".







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بعد قليل سوف تتابع الجماهير العاشقة للدوري السعودي مباراة فريق النصر أمام فريق الباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018 في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة السادسة وعشرة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية .