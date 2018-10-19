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بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر على KSA Sports HD1| يلا شوت يوتيوب HD مباراة النصر الآن

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:52 م
بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر على KSA Sports HD1| يلا شوت يوتيوب HD مباراة النصر الآن
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بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر على KSA Sports HD1| يلا شوت يوتيوب HD مباراة النصر الآن

بعد قليل سوف تتابع الجماهير العاشقة للدوري السعودي مباراة فريق النصر أمام فريق الباطن بث مباشر اليوم الجمعة 19-10-2018 في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة السادسة وعشرة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية .


تصريحات رئيس النصر قبل مواجهة الفريق أمام الباطن اليوم: 

كتب آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"الداعم الأول والرقم الصعب دائمًا جماهير الشمس، غدًا يخوض النصر مباراة مهمة مع الباطن، النقاط الثلاث مطلب مهم ليكمل العالمي صدارة الدوري.. حضوركم أكبر محفز للاعبي الفريق".

بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر على KSA Sports HD1| يلا شوت يوتيوب HD مباراة النصر الآن


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