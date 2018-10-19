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أندية الصالات تطالب بزيادة مكافآت الدوري عقب إنجاز الأوليمبياد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:53 م
أندية الصالات تطالب بزيادة مكافآت الدوري عقب إنجاز الأوليمبياد
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محمد الصو
 

نظمت أندية كرة القدم للصالات، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية للمطالبة ببعض الحقوق ومنها زيادة مكافآت بطولة الدوري للصالات.

وكانت أندية كرة الصالات اشترطت عقد جلسة مع هانى أبوريدة رئيس الجبلاية، لرفع قيمة مكافآت الدوري والتي يبلغ قدرها 40 ألف جنيهًا فقط.

كما طالب مسؤولو الأندية، ضرورة الاهتمام باللعبة، خاصةً أنها حققت إنجازًا غير مسبوق، عقب حصد المنتخب الوطني للصالات، الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الأرجنتين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأوليمبياد الشباب 2018.

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