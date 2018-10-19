البث المباشر لمباراة النصر والباطن | بث مباشر لمباراة النصر والباطن | رابط بث مباشر لمباراة النصر والباطن

يدخل فريق النصر المدجج بالنجوم، مباراة غاية في الأهمية أمام الباطن، في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم، على ملعب نادي الباطن، في إطار اليوم الثاني من منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، شوت فور لايف مباشرة مباراة النصر ضد الباطن بث مباشر بجودة عالية في بطولة كأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.





ويسعى فريق النصر إلى مواصلة صدارة الدوري السعودي، حيث يحتل الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، الأهلي، وثلاث نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث، أما الباطن فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، وموقفه صعب للغاية في بطولة كأس ولي العهد السعودي.





النصر يخوض مباراة الباطن منتشيا بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل خماسية العالمي كل من أحمد موسى ونور الدين أمرابط ومحمد السهلاوي ولكل منهم هدف، واللاعب فيكتور دي بولا "هدفين"، وعلى الجانب الآخر نجح الباطن في تحقيق أول فوز له في بطولة الدوري هذا الموسم، في الجولة الماضية أمام أحد بهدف دون رد سجله فهد عايد الجهني.





تنطلق مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 18:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 17:10 مساء بتوقيت مصر، 18:10 مساء بتوقيت فلسطين، 18:10 مساء سوريا، 18:10 مساء بتوقيت الأردن.