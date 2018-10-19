تحذير هام من الأرصاد بشأن الطقس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع بمعدل 4 درجات اعتبارًا من اليوم ولمدة 72 ساعة على مختلف أنحاء الجمهورية.



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين القادم سنشهد حالة من عدم الاستقرار ستستمر لمدة 3 أيام، حيث ستنخفض درجات الحرارة، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الجمهورية، ولكنها ستصل إلى حد السيول على محافظات سيناء.



