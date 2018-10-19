تحذير هام من الأرصاد بشأن الطقس
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:49 م
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع بمعدل 4 درجات اعتبارًا من اليوم ولمدة 72 ساعة على مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين القادم سنشهد حالة من عدم الاستقرار ستستمر لمدة 3 أيام، حيث ستنخفض درجات الحرارة، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الجمهورية، ولكنها ستصل إلى حد السيول على محافظات سيناء.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين القادم سنشهد حالة من عدم الاستقرار ستستمر لمدة 3 أيام، حيث ستنخفض درجات الحرارة، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الجمهورية، ولكنها ستصل إلى حد السيول على محافظات سيناء.
في حين أكد مصدر بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة على تواصل مستمر مع الحكومة ومع كافة الجهات المعنية في مختلف المحافظات، وذلك من أجل أن تبدأ هذه الجهات في إتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مواجهة أي السيول المتوقع هطولها على مختلف محافظات الجمهورية في الفترة المقبلة.
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