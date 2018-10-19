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يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:43 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD
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يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD


تعرف على طاقم تحكيم مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي:

أعلن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سوف يدير لقاء اليوم بين النصر والباطن في بطولة الدوري السعودي لللمحترفين.

طاقم تحكيمي من بولندا


حكم الساحة: سيمون مارتشينياك


حكم مساعد: توماس ليستكيفيس


حكم مساعد: ريدولاو سيجكا


حكم رابع: علي شعبان (الكويت)


حكم فيديو: بافيل جيل (بولندا)


يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابطمشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD



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