يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:43 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD
تعرف على طاقم تحكيم مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي:
أعلن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سوف يدير لقاء اليوم بين النصر والباطن في بطولة الدوري السعودي لللمحترفين.
طاقم تحكيمي من بولندا
حكم الساحة: سيمون مارتشينياك
حكم مساعد: توماس ليستكيفيس
حكم مساعد: ريدولاو سيجكا
حكم رابع: علي شعبان (الكويت)
حكم فيديو: بافيل جيل (بولندا)
يلا شوت | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي| كورة لايف | رابطمشاهدة مباراة النصر(العالمي) والباطن لايف HD
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