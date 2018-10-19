عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم مقابل 3 ملايين دولار

بات الأهلي قريبًا من الحصول على خدمات الدولي المصري حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، خلال فترى الانتقالات الشتوية المقبلة.





ورفع مسؤولو الأهلي عرضهم المادي لضم الشحات من العين إلى 3 ملايين دولار، خلال ميركاتو الشتاء.





يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأحمر، أكد حاجته القصوي إلى التعاقد مع صانع ألعاب مميز لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.