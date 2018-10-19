ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم مقابل 3 ملايين دولار

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:47 م
عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم مقابل 3 ملايين دولار
طباعة
الفجر الرياضي
 

بات الأهلي قريبًا من الحصول على خدمات الدولي المصري حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، خلال فترى الانتقالات الشتوية المقبلة.


ورفع مسؤولو الأهلي عرضهم المادي لضم الشحات من العين إلى 3 ملايين دولار، خلال ميركاتو الشتاء.


يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأحمر، أكد حاجته القصوي إلى التعاقد مع صانع ألعاب مميز لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.

 

المزيد عن: مدرب الأهلي كارتيرون حسين الشحات العين الإماراتي الشحات الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
15:00
0
حرس الحدود
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 5:03:25 PM